Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi Klaksvik hangi ülkenin takımı?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım, turu geçmesi durumund Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Klaksvik hangi ülkenin takımı?

KÍ Klaksvik, Faroe Adaları 'nda bulunan bir futbol takımı.



Kulüp Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını ise 3,000 kişilik KÍ Stadı 'nda oynamaktadır.



Kulüp HB 'den sonra 18 şampiyonlukla Betrideildin 'de en fazla şampiyon olan ikinci takımdır. Avrupa Kupalarında oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 14 de mağlubiyet almıştır.