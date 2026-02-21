Galatasaray'ın serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan Aslan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi.



SON OLARAK KOCAELİSPOR'A YENİLMİŞTİ

Konya müsabakasından önce son olarak 12. haftada Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Cimbom, daha sonra çıktığı 10 mücadelede 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Konyaspor'a karşı alınan yenilgiyle de Galatasaray, ligde 10 maç sonra kaybetti.



Galatasaray, böylece Süper Lig'de bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 mağlubiyeti de dış sahada yaptığı karşılaşmalarda yaşadı.