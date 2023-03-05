Galatasaray'ın sıradaki yıldız hedefi Premier Lig'den

Ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren Galatarasay yeni sezonun planlarını yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim rotasını Liverpool'un Brezilyalı forveti Roberto Firmino'ya çevirdi.



The Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibi sözleşmesi sezon sonu bitecek Firmino ile yola devam etmeme kararı aldı.

Darwin Nunez ve Cody Gakpo gibi isimlerin gerisinde kalan tecrübeli forvetin forma şansı azalması nedeniyle takımdan gönderileceği belirtildi.



Yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki oyuncu için bir süredir temas halinde olan Galatasaray yönetimi, oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılmasının kesinleşmesinden sonra elini hızlı tutmak için harekete geçti.

MENAJERLİK ŞİRKETİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerinin talibi olduğu Firmino için şimdiden anlaşmayı planlıyor.



Yönetimin, öncelikli hedefi olarak Brezilyalı forveti bonservis bedeli ödemeden sezon sonu bedelsiz kadroya katmak olduğu belirtildi.

Roberto Firmino'nun menajerlik şirketiyle görüşen sarı-kırmızılı yönetim, gelecek hafta İngiltere'ye giderek transferi tamamlamayı planlıyor.