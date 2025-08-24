Galatasaray'ın sürpriz golcüsü Eren Elmalı: Daha önce 136 maçta 1 kez başarmıştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, kariyerinin en iyi gecelerinden birini yaşadı. GALATASARAY'IN 4000. GOLÜNÜ ATTI Maçın 36. dakikasında Yunus Akgün, hızla rakip yarı alana taşıdığı topu savunma arkasına kaçan Sane ile buluşturdu. Alman oyuncunun vuruşu kaleciden döndü ancak dönen topu Eren Elmalı tamamladı ve skor 1-0'a geldi. Bu gol, sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihindeki 4000. golü oldu.

İkinci yarının henüz 19. saniyesinde Eren Emalı bir kez daha sahneye çıktı. Leroy Sane'nin sağ kanattan yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Elmalı, skoru 2-0'a getirdi.



Milli futbolcu bu vuruşla birlikte kariyerindeki ilk kafa golünü kaydetmiş oldu.



136 MAÇTA 1 GOLÜ VARDI...



Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan Eren Elmalı, bu sezon 3 haftada 3 gol attı.



Elmalı, sezonun ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçında da fileleri sarsmıştı.