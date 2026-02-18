Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası ülke puanında son durum

18.02.2026 09:49

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası ülke puanında son durum
Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcular gollerin ardından büyüks sevinç yaşadı

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik zafer sonrası ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanında son durum...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendi. Bu galibiyet ülke puanına 0,4 (400 puan) katkı sağladı.


RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

 

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

 

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

 

İngiltere - 111.797
 

İtalya - 96.446
 

İspanya - 90.484
 

Almanya - 87.331
 

Fransa - 78.927
 

Portekiz - 69.266
 

Hollanda - 66.595
 

Belçika - 60.850
 

TÜRKİYE - 49.475
 

Çekya - 47.225
 

Yunanistan - 46.312
 

Polonya - 44.625

Anadolu Ajansı

Osimhen ve Lang'un gol sevinci