Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası ülke puanında son durum
18.02.2026 09:49
Galatasaraylı futbolcular gollerin ardından büyüks sevinç yaşadı
Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik zafer sonrası ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanında son durum...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendi. Bu galibiyet ülke puanına 0,4 (400 puan) katkı sağladı.
RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.
UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM
İngiltere - 111.797
İtalya - 96.446
İspanya - 90.484
Almanya - 87.331
Fransa - 78.927
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.595
Belçika - 60.850
TÜRKİYE - 49.475
Çekya - 47.225
Yunanistan - 46.312
Polonya - 44.625
Osimhen ve Lang'un gol sevinci