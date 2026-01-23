Galatasaray'ın transferi Noa Lang'ın babası daha önce Türkiye'de oynamıştı

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini yaptı.

Napoli forması giyen Noa Lang, İstanbul'a geldi. Hollandalı kanat oyuncusu, 2 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralanacak. Napoli ile yapılan anlaşmada 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Noa Lang, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.



BABASI DA SÜPER LİG'DE OYNADI

26 yaşındaki futbolcu, 2009'da Kasımpaşa forması giyen üvey babası Nourdin Boukhari ile İstanbul'da yaşadı ve Beşiktaş altyapısında oynadı.

Napoli formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.



Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen Lang, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.