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Galatasaray'ın üçüncü hazırlık maçında rakibi Venezia

26.07.2026 14:06

Galatasaray'ın üçüncü hazırlık maçında rakibi Venezia
Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcu Ugochukwu'nun rakibiyle mücadelesi.

AA
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Galatasaray, sezonun üçüncü hazırlık maçında Venezia ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

 

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

 

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

 

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

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