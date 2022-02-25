Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 14:20 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 17:42

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi , İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

Rangers  - Kızılyıldız 

Braga - Monaco

Porto - Olimpik Lyon 

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Barcelona - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis  - Eintracht Frankfurt

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