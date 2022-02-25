Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 14:20 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 17:42
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Olimpik Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Eintracht Frankfurt