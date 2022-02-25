Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.



İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.



Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

Rangers - Kızılyıldız



Braga - Monaco



Porto - Olimpik Lyon



Atalanta - Bayer Leverkusen



Sevilla - West Ham United



Barcelona - Galatasaray



Leipzig - Spartak Moskova



Real Betis - Eintracht Frankfurt

