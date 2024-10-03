Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rigas FS (RFS) nerenin, hangi ülkenin takımı?

FK RFS, Riga merkezli profesyonel bir Letonya futbol kulübüdür. 1962 yılında kurulan Kulüp , Letonya futbol ligi sisteminin en üst seviyesi olan Virsliga'da mücadele eder .



2016 yılında kurulan kulüp, kurulduğu günden bu yana mavi iç saha forması ve beyaz deplasman forması giymektedir. Letonya üst liginde oynamaya başladığından bu yana RFS, 2022 yazında LNK Sporta Parks'a taşınmadan önce yaklaşık 6 yıl boyunca iç saha maçlarını Jānis Skredelis Stadyumu'nda oynadı.



Kulüp, 2021 ve 2023'te iki kez Letonya şampiyonu oldu ve ayrıca 2019 ve 2021'de olmak üzere iki kez Letonya Kupası'nı kazandı . RFS, 2022'de Riga'nın En İyi Spor Kulübü seçildi. 2022'de RFS, 2009/10 sezonunda FK Ventspils'ten bu yana Avrupa grup aşamalarına katılmaya hak kazanan sadece 2. Letonya kulübü oldu ve Linfield'ı play-off maçında yendi .