Galatasaray'ın Victor Osimhen için sabrı taşıyor: Nijerya'ya mesaj gönderildi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.



Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrildi.



Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcü için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ



Sabah'ın haberine göre sarı - kırmızılılar, ülkesinde tatil yapan yıldız futbolcu ile temas kurdu.