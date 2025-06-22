Galatasaray'ın Victor Osimhen için sabrı taşıyor: Nijerya'ya mesaj gönderildi
Galatasaray'da şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen'in geleceği için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrildi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcü için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY TEMASA GEÇTİ
Sabah'ın haberine göre sarı - kırmızılılar, ülkesinde tatil yapan yıldız futbolcu ile temas kurdu.
"İŞ UZARSA ZARAR GÖRÜRÜZ"
Galatasaray'ın Osimhen'e "Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık... Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray'a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım." mesajını ilettiği belirtildi.
OSIMHEN: "GÖRECEĞİZ"
Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuşan Osimhen, "Şu anda tatilime odaklandım, dinleniyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray ile 41 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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