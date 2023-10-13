Galatasaray'ın yeni forması satışa çıktı

Galatasaray'ın yeni sezondaki 3. forması satışa çıktı. Sarı kırmızılılar 1923'te giydiği çubuklu formayı Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yenileyerek taraftarlarıyla buluşturdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği forma, 100. yıl şerefine Galatasaray ailesiyle yenilenerek buluşuyor. Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü."



Galatasaray'ın, yeni forması 2.599 TL'den satışa çıkarıldı.

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