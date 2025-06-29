Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay
Transferde hareketlilik günden güne artarak devam ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu bir kez daha kesişti.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez de transferde dolaylı yoldan karşı karşıya kaldı.
Sarı - lacivertliler, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak üzere...
DURAN'I İKNA ETTİLER
Kolombiya'da bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve online bağlantı yapan Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu ikna etmişti.
Al-Nassr'la da anlaşmaya varan sarı - lacivertliler, oyuncuyla son prosedürleri olumlu sonuçlandırması durumunda kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
GALATASARAY İLGİLENİYORDU, AL-NASSR KANCA ATTI
Bu durum sonrasında Al-Nassr'ın Duran'ın yerini doldurmak için harekete geçtiği ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldıza talip olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE İMZALARSA...
TalkSport'un haberine göre Fenerbahçe'nin Duran'a imza attırması halinde Al-Nassr, Victor Boniface için resmen masaya oturacak.
Haberin devamında Suudi Arabistan kulübünün 50 milyon euro civarında bir teklifle masaya oturması durumunda Leverkusen'in yeşil ışık yakabileceği belirtildi.
Boniface'in ise henüz sessizliğini koruduğu ve nasıl bir seçim yapacağına dair durumun belirsiz olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 27 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız isim, 11 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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