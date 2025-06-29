Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez de transferde dolaylı yoldan karşı karşıya kaldı.



Sarı - lacivertliler, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak üzere...

DURAN'I İKNA ETTİLER



Kolombiya'da bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve online bağlantı yapan Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu ikna etmişti.



Al-Nassr'la da anlaşmaya varan sarı - lacivertliler, oyuncuyla son prosedürleri olumlu sonuçlandırması durumunda kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.