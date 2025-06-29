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Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay

Transferde hareketlilik günden güne artarak devam ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu bir kez daha kesişti.

Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren ile , bu kez de transferde dolaylı yoldan karşı karşıya kaldı.

Sarı - lacivertliler, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak üzere...

DURAN'I İKNA ETTİLER

Kolombiya'da bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve online bağlantı yapan Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu ikna etmişti.

Al-Nassr'la da anlaşmaya varan sarı - lacivertliler, oyuncuyla son prosedürleri olumlu sonuçlandırması durumunda kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay - 1

GALATASARAY İLGİLENİYORDU, AL-NASSR KANCA ATTI

Bu durum sonrasında Al-Nassr'ın Duran'ın yerini doldurmak için harekete geçtiği ve 'ın da gündeminde yer alan yıldıza talip olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE İMZALARSA...

TalkSport'un haberine göre 'nin Duran'a imza attırması halinde Al-Nassr, Victor Boniface için resmen masaya oturacak.

Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay - 2

Haberin devamında Suudi Arabistan kulübünün 50 milyon euro civarında bir teklifle masaya oturması durumunda Leverkusen'in yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Boniface'in ise henüz sessizliğini koruduğu ve nasıl bir seçim yapacağına dair durumun belirsiz olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni golcü transferindeki engel Fenerbahçe: Victor Boniface için beklenmedik olay - 3

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 27 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız isim, 11 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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