Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Muslera sonrasında kaptanlığı Mauro Icardi'nin üstleneceği belirtildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KAPTANLAR



Icardi'nin birinci, Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci ve Kaan Ayhan'ın üçüncü kaptan olacağı aktarıldı.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 14 yıl içerisinde 19 kupa kazanan Muslera, Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi oldu.