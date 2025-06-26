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Galatasaray'ın yeni sezon formalarında taraftarı heyecanlandıran Osimhen ayrıntısı

Galatasaray'ın 2025/26 sezonunda giyeceği formalar satışa sunulurken, Victor Osimhen ayrıntısı dikkat çekti.

Galatasaray'ın yeni sezon formalarında taraftarı heyecanlandıran Osimhen ayrıntısı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan , gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı.

Forma tanıtımında Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Kaan Ayhan gibi isimler yer alırken, satışa çıkan formalarda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

Galatasaray'ın yeni sezon formalarında taraftarı heyecanlandıran Osimhen ayrıntısı - 1

45 NUMARALI OSIMHEN FORMASI

Arkasında futbolcuların isminin yazılı olduğu formalar GSStore mağazalarında raflardaki yerini alırken, 45 numara Osimhen formaları da satışa sunuldu.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI

Bu durumun ardından sarı - kırmızılı taraftarları heyecan sardı. Galatasaraylı futbolseverler, dünya devleriyle yarış halinde olunan transfer için bu hareketin olumlu bir sinyal olduğunu dile getirdi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti. Gol kralı olan Osimhen, gösterdiği aidiyet duygusu ve yüksek eforla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Galatasaray'ın yeni sezon formalarında taraftarı heyecanlandıran Osimhen ayrıntısı - 2

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