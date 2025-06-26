Galatasaray'ın yeni sezon formalarında taraftarı heyecanlandıran Osimhen ayrıntısı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray , gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı. Forma tanıtımında Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Kaan Ayhan gibi isimler yer alırken, satışa çıkan formalarda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

45 NUMARALI OSIMHEN FORMASI

Arkasında futbolcuların isminin yazılı olduğu formalar GSStore mağazalarında raflardaki yerini alırken, 45 numara Osimhen formaları da satışa sunuldu.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI



Bu durumun ardından sarı - kırmızılı taraftarları heyecan sardı. Galatasaraylı futbolseverler, dünya devleriyle yarış halinde olunan transfer için bu hareketin olumlu bir sinyal olduğunu dile getirdi.

PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti. Gol kralı olan Osimhen, gösterdiği aidiyet duygusu ve yüksek eforla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.