Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech'i taşıyan özel uçak, gece yarısı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.



30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ziyech, son olarak Chelsea'de forma giymişti.



Londra'da iki kez sağlık taramasından geçen Faslı yıldız, İstanbul'da bir kez daha sağlık taramasından geçecek ve sağlık sonucuna göre Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Kariyeri boyunca 452 maça çıkan Ziyech, 125 gol ve 137 asist yapma başarısı gösterdi.