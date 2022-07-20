Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic kimdir? Seferovic kaç yaşında, nereli? Haris Seferovic'in özellikleri neler ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic, İstanbul'a geldi. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic kimdir? İşte Seferovic'e dair merak edilenler...

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 yılında doğmuştur. Bosna kökenli İsviçreli millî futbolcudur. Bosna kökenli olan Seferovic futbol hayatına doğduğu şehrin takımının altyapısında başladı.Sursee altyapısından daha sonra Luzern ve Zürich takımlarında forma giydi.

Seferovic 2008-2009 sezonunda Grasshopper'a transfer oldu. 2009-2010 sezonuna kadar Grasshopper'da forma giyen Seferovic burada 14 maça çıktı. U-18 ve U-21 takımlarında çıktığı 14 maçta 9 gol attı. Ardından İtalya takımı Fiorentina'ya transfer oldu. İlk sezonunda Fiorentina'nın genç takımı olan Fiorentina Primavera'da oynadı ve ardından A takıma çıktı. Seferovic Fiorentina formasıyla 34'ü genç takım olmak üzere toplam 46 maça çıktı. 46 maçta 7 gol katkısı verdi.



Fiorentina'da istediği başarıyı yakalayamayan Seferovic 2011 yılında İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımına kiralandı. Xamax takımıyla 16 maçta 2 gol attı. Xamax macerasından sonra tekrar Fiorentina'ya dönen SEferovic forma şansı bulamayınca bu kez İtalyan ekibi Lecce'ye gönderildi. Lecce formasıyla da 5 maça çıkan Seferovic gol katkısı veremedi.

Seferovic 2013 yılında 3 milyon Euro transfer bedeli ile Real Sociedad takımına transfer oldu. Real Sociedad formasıyla 39 maça çıkan İsviçreli oyuncu takımına 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Seferovic'in bir sonraki durağı ise Almanya oldu.Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan İsviçreli futbolcu çıktığı 96 maçta 19 gol ve 13 asist ile oynadı.

Haris Seferovic'in Eintracht Frankfurt'tan sonraki durağı uzun yıllar formasını giyeceği Portekiz ekibi Benfica oldu. 2017-2018 yılında Benfica'ya transfer olan Seferovic toplamda 187 maça çıktı. Seferovic 187 maçta takımına 74 gol ve 24 asistlik katkıda bulundu.

GOL KRALLIĞI

Seferovic'in kariyerinde 3 gol krallığı bulunuyor.

2018-2019 sezonunda Benfica Ligi gol krallığı - 23 gol

2018-2019 sezonu UEFA Uluslar Ligi A - 5 gol

2009-2010 17 Yaş Altı Dünya Kupası - 5 gol

ŞAMPİYONLUK

2018-2019 Portekiz Ligi şampiyonluğu

2018 ve 2020 Portekiz Süper Kupa Şampiyonu

BAŞARI

2018-2019 sezonu Portekiz'de yılın oyuncusu

2020-2021 sezonu Portekiz Ligi sezonun forveti

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Haris Seferovic'in 2021-2022 sezonuna kadar önemli br sakatlığı bulunmuyor.

2021-2022 sezonunda ise başlayan Kas sakatlıkları var. Seferovic, 2021-2022 sezonunda kas yaralanması ve bacak sakatlığından toplamda 29 maçı kaçırdı.

CEZALAR

5 kırmızı kart - Eintracht Frankfurt

ÖZELLİKLERİ

Haris Seferovic'i en önemli kılan özellik fizik avantajı. 1.86 boyundaki İsviçreli oyuncu sol ayağını kullanıyor. Seferovic güçlü fiziği ile topu saklayabiliyor. Ayrıca boyuna rağmen oldukça hızlı bir oyuncu ve takımının çıktığı kontra ataklarda etkili.