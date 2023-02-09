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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo: Türk halkı için çok üzgünüm

Galatasaray yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu sosyal medya hesabından duyurdu. Zaniolo yaptığı ilk açıklamada, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo: Türk halkı için çok üzgünüm

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yeni transferi Nicolo Zaniolo için bir video yayınladı. 

17 numaralı formayı giyecek olan Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” dedi. 

'da yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!

Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz."

4,5 YILLIK SÖZLEŞME VE BONSERVİS

Galatasaray, 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı kırmızılı kulüp, İtalyan 10 numara için Roma’ya 5 eşit taksitte 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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