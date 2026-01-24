Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı.

Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı tribünden izledi.



Cuma günü İstanbul’a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli’den kiralık olarak transfer edilmişti.

MALİYETİ



Galatasaray, kış transferinin ilk hamlesine imza atmıştı. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Galatasaray, kiralama için oyuncunun kulübü Napoli'ye 2 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun yarım dönemlik maaşı olan 1 milyon 750 bin euroluk ücretin de tamamını karşılayacak.