Galatasaray'ın yeni yıldızı için olay tahmin: "Çok durmaz, zor tutarlar"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray 'da maçın hazırlıkları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmenin moraliyle sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda birçok futbolcunun performansı dikkat çekiyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo, ortaya koyduğu oyunla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini toplamıştı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, genç futbolcu için SporON'da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Şaş'ın sözleri: "1-2 YILA ALIRLAR" "Singo burada durmaz söyleyeyim. Singo'yu 1-2 yıla alırlar. 2000 doğumlu bir oyuncu... Gücün, kuvvetin devreye girdiği bir futbol iklimi var artık dünyada."

"ZOR TUTARLAR"



"Avrupa'da sağ bek sıkıntıları var büyük takımların. Zor tutarlar diye düşünüyorum… Singo sağ bek oynasın, net. Ben bir ara sağ bek oynamaz dedim çünkü hiç görmedik."



"BAŞKA BİR SEVİYE"



"Sağ bek pozisyonunda defansı tamamlayan bir stoper oluyor, açıkları çok iyi kapatıyor. Sacha Boey'un 5 gigabayt daha yüklenmiş hali Singo. Sacha Boey da çok etkiliydi ama kuvvet yönünden söylüyorum, tekrar tekrar pozisyonları da izleyince başka bir seviye."