Galatasaray’ın yıldızı Fatih Terim'in takımına imza atıyor

Son olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de şekilleniyor.



Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina için devreye girdi.



Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah; Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın Galatasaray forması giyen Lemina ile anlaştığını yazdı.



31 yaşındaki Lemina, 7.5 milyon euro güncel değere sahip.

TERİM MUAMMASI



Al Shabab'da, Fatih Terim'in yeni sezonda devam etmeyeceği iddia edilmiş ancak resmi bir açıklama gelmemişti.



Al Shabab'ın başında 23 maça çıkan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet - 4 beraberlik - 7 mağlubiyet alarak 1.74'lük puan ortalaması tutturmuştu.