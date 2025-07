Galatasaray'ın yıldızı Sara'dan Fenerbahçelileri kızdıracak yanıt

İstanbul sokaklarında kılık değiştirdiğini söyleyen Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, "Futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi. Kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu çünkü tarihi bir şehirdeyiz. Ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.



ESPN Brezilya'ya konuşan Sara, "En önemlisi Brezilya Milli Takımı. O kadar ki Galatasaray'a transferim Brezilya Milli Takımı'nı düşünerek oldu. Sanırım sahada attığım her adımda sarı Brezilya formasını hayal ediyorum." diye konuştu.

"ONU GÖRDÜĞÜMDE KALBİM KÜT KÜT ATTI"



Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya da değinen Sara, "Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık. O Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar ve onu gördüğümde kalbim küt küt attı." dedi.



Sara, "Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim. Dostum bu Alex! Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik. Hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim ama o an gerçeküstüydü." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK YANIT



Sara, "Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu hangisi?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.



Bir gün Brezilya'ya döneceğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, bu takımın Sao Paulo olacağını belirtti.