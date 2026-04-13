Galatasaray'ın yıldızı taraftarı kızdırdı. Tepkiler sonrası paylaşım silindi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray -Kocaelispor maçı 1-1 sona erdi. Bu maçın ardından sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında iki puan kaybetti.

Maçın ardından Galatasaray forması giyen Yaser Asprilla, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Asprilla gelen tepkilerin üzerine paylaşımını kaldırdı.

Galatasaraylı taraftarlar, Asprilla'ya büyük tepki gösterdi. Gülerek ve keyfi yerinde olduğu görülen bir kareyi yayınlayan 22 yaşındaki futbolcunun paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Galatasaray, Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonlu bedelsiz kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Oyuncunun 1 milyon 200 bin euro maaş alacağı belirtilirken, satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı ifade edilmişti.

