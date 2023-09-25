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Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson baba oldu

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson baba oldu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Victor ve Sofie çiftinin kızlarına Ella ismini verdikleri duyuruldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson baba oldu

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'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile Sofie çiftinin bebekleri doğdu.

Nelsson ve kız arkadaşı Sofie'nin bir kız çocuğunun dünyaya geldiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Victor ve kız arkadaşını tebrik eder, yeni doğan kızları Ella’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Nelsson, kız arkadaşının acil doğum riski nedeniyle izin almış ve Galatasaray'ın Başakşehir kadrosunda yer almamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson baba oldu - 1
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