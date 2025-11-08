Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemizde başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Yunus Akgün'ün 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalmaıs bekleniyor.

SAKATLIK SONRASI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu sezon Galatasaray'ın hücum hattında gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nd eçıktığı 3 maçta iki gollük katkı vermişti. Süper Lig'de ise 2 gol ve 2 asist yaptı.