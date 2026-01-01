Galatasaray'ın yıldızından taraftarları üzen açıklama! "En büyük hayalim, imza atmak istiyorum"

"EN BÜYÜK HAYALİM BOCA"

"Boca'da oynamak, benim futbolcu olarak en büyük hayalim ve o anı düşünmediğim bir gün bile geçirmiyorum. Gerçek bu. Boca için oynamayı çok istiyorum. Kendimi buna hazırlıyorum çünkü orası kolay değil."

"BAŞKAN İLE KONUŞTUM"

"Riquelme ile çok yakın zamanda konuştum, çok güzel ve önemli bir sohbetimiz oldu."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Torreira, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.