Galatasaray'ın yıldızından taraftarları üzen açıklama! "En büyük hayalim, imza atmak istiyorum"
01.01.2026 11:10
Selim Başeğmezer
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, transferdeki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ve Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılardaki dördüncü sezonunu geçiren ve geride kalan üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan Lucas Torreira'nın geleceği merak ediliyor.
İLK KEZ BU KADAR NET KONUŞTU
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyeriyle ilgili ilk kez bu kadar net açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı Lucas Torreira.
Fix Radio'ya konuk olan Torreira, Boca Juniors'ta forma giymenin kendisinin en büyük hayali olduğunu açıkladı.
29 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"NE ZAMAN İMZA ATACAĞIZ?"
Soru: "Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'den bir transfer telefonu alırsan cevabın ne olur?"
Lucas Torreira: "Ne zaman imza atacağız?"
Galatasaraylı Torreira, Beşiktaş maçında atılan gol sonrası böyle sevinmişti.
"EN BÜYÜK HAYALİM BOCA"
"Boca'da oynamak, benim futbolcu olarak en büyük hayalim ve o anı düşünmediğim bir gün bile geçirmiyorum. Gerçek bu. Boca için oynamayı çok istiyorum. Kendimi buna hazırlıyorum çünkü orası kolay değil."
"BAŞKAN İLE KONUŞTUM"
"Riquelme ile çok yakın zamanda konuştum, çok güzel ve önemli bir sohbetimiz oldu."
Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Torreira, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.