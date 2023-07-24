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Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris Vilnius ile karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlığından dolayı Lucas Torreira ve UEFA'ya yapılan kadro bildiriminden sonra transfer edildiği için Cedric Bakambu kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu belli oldu

, yarın (27 Temmuz Salı) UEFA 2. ön eleme maçında Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin kamp kadrosunu duyurururken, Saklatlığı bulunan Lucas Torreira ve UEFA kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cedric Bakambu kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu şöyle:

Kale: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Berk Balaban

Defans: Leo Dubois, Angelino, Abdülkerim Bardakci, Sacha Boey, Kazımcan Karataş, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Emin Bayram

Orta Saha: Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Fredrik Midtsjo, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Berkan Kutlu

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün 

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