Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, yarın (27 Temmuz Salı) UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin kamp kadrosunu duyurururken, Saklatlığı bulunan Lucas Torreira ve UEFA kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cedric Bakambu kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu şöyle:
Kale: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Berk Balaban
Defans: Leo Dubois, Angelino, Abdülkerim Bardakci, Sacha Boey, Kazımcan Karataş, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Emin Bayram
Orta Saha: Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Fredrik Midtsjo, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Berkan Kutlu
Hücum: Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün
FK Žalgiris Vilnius maçı kamp kadromuz 👇 #ZLGvGS #UCL pic.twitter.com/rm3g9PQrRQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2023
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