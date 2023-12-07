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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak. Peki, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. İşte, 'ın maçı tarihi...

GALATASARAY'IN ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN ZTK RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.

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