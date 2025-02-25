Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Konyaspor maçı tarihi
2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü ve son haftasında Galatasaray'ın yapacağı maç merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak olan maça dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı tarihi...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Konyaspor maçı, 27 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Saat 19:00'da oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçı, A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
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