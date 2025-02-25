Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Konyaspor maçı tarihi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak olan maça dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı tarihi...



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Galatasaray-Konyaspor maçı, 27 Şubat Perşembe günü yapılacak.



Saat 19:00'da oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçı, A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

