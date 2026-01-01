Galatasaray'ın zorlu virajı, bir ayda kritik 630 dakika

01.01.2026 14:25

Galatasaray'ın zorlu virajı, bir ayda kritik 630 dakika
Anadolu Ajansı

Galatasaray, ocak ayında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacak.

Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak.

 

Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.

 

YENİ YILIN İLK MAÇI TRABZONSPOR'A KARŞI

 

Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

 

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak.

 

Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.

Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:

 

05.01.2026

Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

 

13.01.2026

Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

 

17.01.2026

Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

 

21.01.2026

Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

 

24.01.2026

Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

 

28.01.2026

Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)