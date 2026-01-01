Galatasaray'ın zorlu virajı, bir ayda kritik 630 dakika
01.01.2026 14:25
İHA
Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak.
Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.
YENİ YILIN İLK MAÇI TRABZONSPOR'A KARŞI
Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek.
Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak.
Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.
Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet yemini ederken...
Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:
05.01.2026
Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)
13.01.2026
Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
17.01.2026
Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)
21.01.2026
Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)
24.01.2026
Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)
28.01.2026
Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)