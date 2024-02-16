Galatasaray'ın Bayern Münih gönderdiği Sacha Boey sakatlandı

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey'un antrenmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Transfer döneminde Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu hakkında yapılan açıklamada, Boey'un antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtildi.



23 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla şu ana kadar 2 resmi maçta görev almıştı.

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