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Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı: Barış Alper kadroda yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı. Barış Alper Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı: Barış Alper kadroda yok

'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı. 

Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. 

Sarı kırmızılılardan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU 

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA play-off turunda oynanacak Young Boys- maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. 

Mücadele 21 Ağustos Çarşamba günü 22.00'da oynanacak.

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