Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı: Barış Alper kadroda yok

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı.

Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Sarı kırmızılılardan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."



GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

