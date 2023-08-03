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Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini duyurdu.

Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

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, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı.

HER SEZON İÇİN 1 MİLYON

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi. 

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