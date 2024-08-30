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Galatasaray'la anılıyordu: Scott McTominay'in yeni adresi açıklandı

Transferde bir dönem adı Galatasaray ile anılan Scott McTominay, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A ekibi Napoli'ye transfer oldu.

Galatasaray'la anılıyordu: Scott McTominay'in yeni adresi açıklandı

Manchester United forması giyen Scott McTominay, Napoli'ye transfer oldu.

27 yaşındaki oyuncunun 30 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle İtalyan ekibine katıldığı öğrenildi. 

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 resmi maça çıkan İskoçyalı oyuncu, bu mücadelelerde 10 gollük katkı sağladı.

McTominay geçen dönem United formasıyla en iyi gol attığı sezonu geçirdi ve 43 maçta 10 gol kaydetti.

Napoli yeni teknik direktörü Antonio Conte yönetiminde sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı.

Mavililer, Serie A'da sezonun ilk maçını Hellas Verona deplasmanında 3-0 kaybetti ancak Pazar günü Bologna karşısında sahasında 3-0 kazandı.

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