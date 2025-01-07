Galatasaray'la anılıyordu: Tottenham'da Son gelişmesi
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, adı transferde Galatasaray'la anılan Heung-Min Son'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Tottenham, Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılarak 1 yıllık kontrat yenilendiğini açıkladı.
Kuzey Londra ekibi yaptığı açıklamada, "Heung-Min Son'ın 2026 yazına kadar sürecek olan sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Ağustos 2015'ten bu yana Tottenham forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, lacivert-beyazlı formayla 431 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 169 gol atıp, 90 asistlik katkı verdi.
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