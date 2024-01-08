Galatasarayla ismi anılıyordu: Beşiktaş, Renato Sanches için devrede

Ara transfer sezonunda kadroda revizyona başlamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

L'equipe'in haberine göre, Beşiktaş'ın Roma'da kiralık forma giyen Renato Sanches için devreye girdiği öne sürüldü.

İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Portekizli'nin PSG'ye geri dönmesi bekleniyor.

Ancak Paris Saint-Germain'in Renato Sanches için uygun pozisyonu olmadığı gerekçesiyle yeni bir kiralama formülü aradığı da kaydedilenler arasında.

İsmi Galatasaray'la da anılan Renato Sanches, bu sezon Roma formasıyla 9 resmi maça çıktı 1 gollük katkı sağladı.