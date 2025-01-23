Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay'ın acı günü
Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay hayatını kaybetti.
Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz." denildi.
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