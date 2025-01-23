Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay'ın acı günü

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz." denildi.