Çiftin nikah şahitleri arasında Başkan Dursun Aydın Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yer aldı.



Törende bir konuşma yapan Başkan Dursun Aydın Özbek, "Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray 'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü ayrıca yayımladığı mesajda genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.