Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün evlendi
27.11.2026 23:37
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca evlendi.
Galatasaraylı Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca, İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın İstanbul'da düzenlenen nikah törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile çok sayıda davetli katıldı.
Çiftin nikah şahitliğini Başkan Dursun Aydın Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.
Çiftin nikah şahitleri arasında Başkan Dursun Aydın Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yer aldı.
Törende bir konuşma yapan Başkan Dursun Aydın Özbek, "Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü ayrıca yayımladığı mesajda genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.