Galatasaraylı futbolcuyu yaralayan taraftar hakim karşısında. "Golü atınca tribüne geldiler"

Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahaya attığı çakmakla Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına sebep olan M.G yargılandığı dava görüldü.

1 Aralık 2025 Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında M.G tarafından sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazım Can Karataş'ın yüzüne isabet etmesi üzerine çakmağı atan taraftar gözaltına alındı. Güçlü, hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen 'taşkınlık yapma suçu' delaletiyle 'silahla kasten yaralama' suçundan 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanık hakkında 1 yıl spor müsabakalarından men cezası da verildi.



İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık M.G ve taraf avukatları katıldı.

“AMACIM ÇAKMAĞI MÜŞTEKİYE ATMAK DA DEĞİLDİ”



Savunmasında müştekiyi tanımadığını belirten M.G, "Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca Galatasaraylı futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım." dedi.

MÜTALAA



Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Sanık hakkında 6222 sayılı yasa yollamasıyla "silahla yaralama" suçundan yargılamanın yapıldığı, dosya kapsamında bulunan doktor raporu, tutanaklar ve sanık ikrarı birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 6222 sayılı yasanın 17, 18 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

16 HAZİRANA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.