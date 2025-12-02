Galatasaraylı futbolcuyu yaralayan taraftar yakalandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Sane'nin attığı gol sonrası 1-0 öne geçen sarı kırmızılı futbolcular sevinirken sahaya atılan yabancı madde Kazımcan Karataş'a isabet etti.



Gözünün altından yaralanan ve bandaj yapılan Karataş'ın son hali maç sonu Galatasaray tarafından yayınlandı.



Gelişmelerina ardından genç futbolcuyu yaralayan taraftar yakalandı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti.



BİR YIL MEN CEZASI

Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı.



Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.