Galatasaraylı Günay Güvenç: Galatasaray camiası unutmaz

04.04.2026 23:31

Son Güncelleme: 05.04.2026 00:13

Galatasaraylı Günay Güvenç: Galatasaray camiası unutmaz
Anadolu Ajansı
Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, Trabzonspor maçı sonrasında müsabaka, Uğurcan Çakır'a tepkiler ve maç sonunda yaşananlar hakkında konuştu.

Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönen Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

 

"UĞURCAN'A YAPILANLARI KINIYORUM"

 

Tecrübeli file bekçisi, “Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum. Uğurcan'ın performansı da ortada. Böyle olmamalı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyoruz ama birbirimize yaptığımız kötülüklerin haddi hesabı yok.” diye konuştu. 

Anadolu Ajansı

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk kez forma giydi.

"GALATASARAY CAMİASI UNUTMAZ"

 

Günay Güvenç, “Galatasaray camiası unutmaz" derken, yaşananların cevabını şampiyonluk kutlamalarında vereceklerini söyledi. 

 

"KÜFÜRLERE İZİN VEREMİYORUM"

 

Güvenç, maçın ardından genç futbolcuların kendilerine küfür ettiğini iddia ederek, “Futbolcularımıza ana avrat küfür etmelerine de izin veremiyorum, kaldıramıyorum ve bunun da önüne geçmek istiyorum. Bunu herkes bir yere yazsın.” dedi. 

Anadolu Ajansı

