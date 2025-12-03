Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ı yaralayan kişiye gözaltı ve 1 yıl men
03.12.2025 14:31
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'a yabancı madde atan kişi hakkında karar verildi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak fırlatan kişi hakkında gözaltı talimatı verildi ayrıca 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.
Başsavcılık, Galatasaraylu futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne çakmak atılmasıyla ilgili, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca soruşturma başlattı.
Galatasaraylı Kazımcan Karataş, kendisine gelen yabancı madde sonrası bir süre yerde kalmıştı.
Kamera kayıtları incelendi ve eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Ayrıca şüphelinin 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.