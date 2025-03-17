Galatasaraylı Mario Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası gönderme: "Ağlama"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve sarı - lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı. Bu sonucun ardından puanını 62 yapan ve 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Samsunspor ise 51 puanla 3. basamakta yer aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

﻿﻿Gabonlu orta saha oyuncusu, paylaşımında kendisine gelen "Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?" sorusuna, "Fener ağlama" yanıtını verdi.



Lemina'nın paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Lemina, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

