Galatasaraylı Mauro Icardi'nin menajerinden merak uyandıran paylaşım. Kum saati ve İstanbul
22.01.2026 15:00
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 24 yolunda önemli bir avantaj elde etmişti.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilmiş ve karşılaşmada süre almamıştı.
Galatasaraylı Mauro Icardi, Atletico Madrid'e karşı forma giymemişti.
uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Pino'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a gelmek için yola çıktığı görülürken, kum saati emojisi dikkat çekti.
Elio Pino'nun paylaşımı.
Elio Pino'nun Icardi'nin geleceğine dair Galatasaray Yönetimi ve oyuncuyla görüşmesi bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.