Galatasaraylı Noa Lang, NTV'ye konuştu. "Yıllar sonra bile gollerimi izleyecekler"
15.05.2026 14:28
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve önemli katkı aldığı Noa Lang, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Noa Lang yarım sezonda iz bıraktığı Galatasaray serüvenini anlattı, tarihi Juventus galibiyeti için "Yıllar sonra bile benim gollerimi izleyecekler." dedi.
“TARİHİ BİR MAÇTI”
NTV'ye konuşan Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kahramanlaştığı 5-2'lik galibiyeti anlattı:
"Galatasaray için tarihi bir maçtı. Bu maç yıllar sonra bile hatırlanacak ve benim 2 golümü izleyecekler."
“LIVERPOOL MAÇINDA RİTMİMİZİ BULAMADIK”
Lang son 16 turunda elendikleri Liverpool karşılaşmasıyla ilgiliyse öz eleştiri yaptı:
“İngiltere'deki rövanşta, ilk maçtaki gibi oynasaydık şansımız daha yüksek olurdu. Rakibe çok fazla alan ve topu verdik. Onlar da üstümüze geldi. Biz ilk maçtaki ritmimizi bulamadık.”
O maçta parmağından yaralanan Noa Lang uzun süreli tedavi planlamasına rağmen 2 hafta içinde sahalara döndü.
Noa Lang'ın Juventus maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Noa Lang, teknik direktör Okan Buruk'un takıma özgürlük tanıdığını, bu sayede yeteneklerini sergileyebildiklerini de söyledi.
“HARİKA BİR KADROMUZ VAR”
26 yaşındaki futbolcu sahada en iyi anlaştığı takım arkadaşlarını da açıkladı:
"Victor Osimhen ile oynamaktan çok keyif alıyorum. Rakipler onunla uğraşırken, bana boş alanlar bırakıyorlar. Gabriel Sara ile de çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca sol beklerimiz İsmail Jakobs ve Eren Elmalı da benim nasıl oynadığımı, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorlar. Takım içinde bu bağlantıları kurmakta başarılıyız. Harika bir kadromuz var."
Çocukluğunda İstanbul'da 1 yıl geçiren Lang, Türkiye'de futbolun Hollanda'ya göre çok daha tutkuyla oynandığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu ayrana olan sevgisini de dile getirdi.
“Türk mutfağını Hollanda'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ben de okuldayken, tenefüslerde döner ve ayran alıyordum. Burada da ayran içmeye devam edince çok dikkat çekti.”
İlk Dünya Kupası deneyimini 22 yaşında yaşayan Noa Lang, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.