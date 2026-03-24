Galatasaraylı Noa Lang, parmağının son halini paylaştı
24.03.2026 10:26
Noa Lang, yaralanan parmağının son halini paylaştı.
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang, ciddi şekilde yaralanan parmağının son halini paylaştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Anfield'da oynanan müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti.
Galatasaray'da Devler Ligi'nden elenmenin yanı sıra yaşanan sakatlıklar da moralleri bozmuştu.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve maçın son bölümünde reklam panolarına çarpmasının ardından parmağında ciddi bir yaralanma meydana gelen Noa Lang, oyundan sedyeyle çıkarılmış ve direkt hastaneye götürülmüştü.
Galatasaraylı Noa Lang, geçirdiği sakatlık sonrası böyle görüntülenmişti.
İNGİLTERE'DE AMELİYAT EDİLDİ, SON DURUMUNU PAYLAŞTI
İngiltere'de parmağından operasyon geçiren deneyimli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
Hollanda Milli Takım kampına davet edilen Lang, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla parmağının son durumunu da gösterdi.
Noa Lang, Hollanda Milli Takım kampına böyle katıldı.
Lang'ın gece yarısı yaptığı paylaşımda sağ el baş parmağının büyük bir sargıya alındığı görüldü. Galatasaraylı taraftarlar, Noa Lang'ın paylaşımına birçok destek mesajı bıraktı.
Noa Lang'in parmağının son hali.
YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın son durumuna ilişkin şöyle konuşmuştu:
“Futbolcularımızdan Noa Lang’ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul’a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool’da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı’nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang’ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.”