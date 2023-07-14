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Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a Arabistan'dan talip: Karar Okan Buruk'ta

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'a Arabistan'dan 5 milyon euroluk bir teklif yapıldığı öne sürüldü. Son kararın teknik direktör Okan Buruk'ta olduğu belirtildi.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a Arabistan'dan talip: Karar Okan Buruk'ta

Geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da geçiren ve kiralık süresi dolduktan sonra 'a geri dönen Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Sabah'ın haberine göre, Olimpiu Morutan için Arabistan'dan 5 milyon euroluk bir teklif geldiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin son kararı teknik direktör 'a bırakacağı ifade edildi.

Galatasaray bugün (14 Temmuz) Viyana'da bulunan Generali Arena stadında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. GS TV'den naklen yayımlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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