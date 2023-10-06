NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaraylı Sanchez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.

Galatasaraylı Sanchez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 'ın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta 2 asist yapan Davinson Sanchez, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Davide Calabria (Milan), Fabian Schar (Newcastle United), Davinson Sanchez (Galatasaray)

Orta Saha: Osman Bukari (Kızılyıldız), Miguel Almiron (Newcastle United), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet: Bruma (Braga), Rasmus Hojlund (Manchester United), Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

"Kartal çakıldı" (6 Ekim 2023 spor manşetleri)

"Kartal çakıldı" (6 Ekim 2023 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...