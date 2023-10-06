Galatasaraylı Sanchez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta 2 asist yapan Davinson Sanchez, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)



Defans: Davide Calabria (Milan), Fabian Schar (Newcastle United), Davinson Sanchez (Galatasaray)



Orta Saha: Osman Bukari (Kızılyıldız), Miguel Almiron (Newcastle United), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Mendez (Real Sociedad)



Forvet: Bruma (Braga), Rasmus Hojlund (Manchester United), Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

"Kartal çakıldı" (6 Ekim 2023 spor manşetleri) Haberi Görüntüle