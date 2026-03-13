Galatasaraylı Sane'nin cezası belli oldu: İşte kaçıracağı maçlar
13.03.2026 12:05
Alman yıldız Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü.
PFDK, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Leroy Sane'ye iki maç men cezası verdi.
Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'nin cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiği derbide kırmızı kart gören Sane'ye iki maç ceza verildiğini açıkladı.
PDFK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.”
Alman yıldız, Galatasaray'ın Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.