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Galatasaraylı Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.

Galatasaraylı Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)

Defans:Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)

Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)

Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)

Galatasaraylı Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde - 1
Galatasaraylı Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisine aday

Galatasaraylı Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisine aday

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