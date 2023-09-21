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Galatasaraylı Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisine aday

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

Galatasaraylı Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisine aday

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından 'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini, Tete'nin aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

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